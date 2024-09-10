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Царьград

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Цели для дронов ВСУ наводил мигрант. "Крокус" может повторится. России нужны жёсткие меры

Цели для дронов ВСУ наводил мигрант. "Крокус" может повторится. России нужны жёсткие меры

ВСУ вербуют мигрантов и используют их для атаки по русским городам. Чтобы не повторился "Крокус", России необходимо принять жёсткие меры.

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Комментарии
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АЖ
Александр Жигилий
А кто вообще мешал это предусмотреть изначально заранее? Ждем когда жареный петух клюнет..
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