Bloomberg: ученые выявили содержание опасного для человека нанопластика в воде

В однолитровой бутылке воды в среднем может содержаться около 240 тысяч пластиковых частиц. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на исследование из американского журнала Proceedings of the National Academy of Sciences.
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