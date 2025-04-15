Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ЕС выделил Украине на 23 млрд евро больше, чем США

Институт мировой экономики (IfW) сообщил, что с приходом к власти американского президента Дональда Трампа США прекратили новую помощь Украине, в то время как ЕС продолжает ее предоставлять, увеличив разрыв до 23 млрд евро.

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