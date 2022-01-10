Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что экстремисты хотели посеять хаос в Казахстане

МИНСК, 10 янв - РИА Новости. Целью экстремистов в Казахстане было посеять хаос, развязать братоубийственную войну, чтобы совершить переворот, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву.