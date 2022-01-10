Berg PRESS

439 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Гаврилов
    как то так...«Схлопнуть» Украину
  • Влад Владимиров
    Пусть, блин, там ещё радуется этот идиот , что ему там по роже, попросту, не надавали...))) Правдолюбам не везде же ...Львовского «мовно...
  • Алексей Родионов
    Странно все это . Сидел. сидел и вдруг резко домой понадобилось.Киргизский музыка...

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что экстремисты хотели посеять хаос в Казахстане

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что экстремисты хотели посеять хаос в Казахстане

МИНСК, 10 янв - РИА Новости. Целью экстремистов в Казахстане было посеять хаос, развязать братоубийственную войну, чтобы совершить переворот, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх