Какие законы вступят в силу в мае 2025 года

Последний весенний месяц подарит россиянам ряд важных законов, обещающих упростить жизнь людей, повысить уровень жизни некоторых категорий пенсионеров и добиться справедливого наказания для нарушителей законодательства.
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