Доприглашались. Мигранты проломили голову депутату Госдумы Матвееву

И такое происходит по всей стране!Значит, меры нужно принимать по всей стране, иначе не избавить россиян от ига мигрантов!

Александр Рожков

Пока не догадаетесь, что меры надо принимать против тех, кто все это развел и не догадаетесь кто развел, все будет продолжаться и увеличиваться в геометрической прогрессии... А я знаю кто развел. А вы и развели, дарагия таварыщчи....