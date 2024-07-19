Майор Гром Днём произошёл вопиющий случай – в Самаре депутат Госдумы от КПРФ получил палкой по голове от гостя (а может уже и нашего соотечественника, сложное, чтоль дело?) из Средней Азии.
Доприглашались. Мигранты проломили голову депутату Госдумы Матвееву
Комментарии
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л
людмила
Голикова это миллиардерша, которая о нас заботится?
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2 час.
Александр Зиборов
И такое происходит по всей стране!Значит, меры нужно принимать по всей стране, иначе не избавить россиян от ига мигрантов!
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1 час.
Александр Рожков
Пока не догадаетесь, что меры надо принимать против тех, кто все это развел и не догадаетесь кто развел, все будет продолжаться и увеличиваться в геометрической прогрессии... А я знаю кто развел. А вы и развели, дарагия таварыщчи....
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1 час.
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