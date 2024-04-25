На Московско-Дунайской развязке начали строить два подземных пешеходных перехода

Работы планируют завершить в четвёртом квартале года Петербургские дорожники приступили к строительно-монтажным работам по созданию двух подземных пешеходных переходов на Московско-Дунайской транспортной развязке, сообщили сегодня в пресс-службе Смольного.
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