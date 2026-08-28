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Чаллы балыкчылары Камадан 75 килограммлы гигант җәен тоткан

Чаллыда яшәүче балыкчылар Камадан 75 килограмм авырлыктагы, озынлыгы ике метрдан арткан җәен тоткан. Бу турыда «Челнинские известия» газетасы яза.

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