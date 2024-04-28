Не стать «братьями»: почему наплыв украинских беженцев с Запада в Россию нереален

Стало грустно-кого впускать и не выпускать-кем заселить Украину после победы-вопрос не простой кто кого купит пока не ясно и цена тожею

ЛБ

Людмила Боченкова

все кто хотел уехать уже давно в России !работают учатся детей нарожали! ну а остальные же это це европа с западными трусами пенсиями и зарплатами скакали скакали и прискакали к разбитому корыту !сделали некогда успешную страну в территорию 404!