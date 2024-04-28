Динамика социальных процессов – штука довольно-таки предсказуемая, точно более предсказуемая, чем, например, погода.
Не стать «братьями»: почему наплыв украинских беженцев с Запада в Россию нереален
Комментарии
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Вячеслав 5
Стало грустно-кого впускать и не выпускать-кем заселить Украину после победы-вопрос не простой кто кого купит пока не ясно и цена тожею
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8 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
все кто хотел уехать уже давно в России !работают учатся детей нарожали! ну а остальные же это це европа с западными трусами пенсиями и зарплатами скакали скакали и прискакали к разбитому корыту !сделали некогда успешную страну в территорию 404!
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8 час.
СЗ
Светлана Зуева
Никого,кто уехал на запад,не пускать в Россию! Хай мыкаються на чужбине!
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2 час.
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