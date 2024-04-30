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We are bullish on NASDAQ(NQM2024)!-17988 is our target this week

We are bullish on NASDAQ(NQM2024)!-17988 is our target this week

We are bullish on NASDAQ(NQM2024)!-17988 is our target this week E-mini Nasdaq-100 Futures (Jun 2024) CME_MINI:NQM2024 MintMarkets_Fx We think that the high of Tuesday, April 16th, is the next draw on liquidity for NQM2024.

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