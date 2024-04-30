We are bullish on NASDAQ(NQM2024)!-17988 is our target this week E-mini Nasdaq-100 Futures (Jun 2024) CME_MINI:NQM2024 MintMarkets_Fx We think that the high of Tuesday, April 16th, is the next draw on liquidity for NQM2024.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)