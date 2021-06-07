Russia Beyond по-русски Дозвониться до Путина: как устроена президентская связь Знаете, зачем по линии связи с Путиным круглые сутки передаются произведения литературных классиков? Спойлер: Нет, не для того, чтобы было не скучно ждать ответа.
Russia Beyond по-русски Дозвониться до Путина: как устроена президентская связь Знаете, зачем по линии связи с Путиным круглые сутки передаются произведения литературных классиков? Спойлер: Нет, не для того, чтобы было не скучно ждать ответа.
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