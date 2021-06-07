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Дозвониться до Путина: как устроена президентская связь

Дозвониться до Путина: как устроена президентская связь

Russia Beyond по-русски   Дозвониться до Путина: как устроена президентская связь Знаете, зачем по линии связи с Путиным круглые сутки передаются произведения литературных классиков? Спойлер: Нет, не для того, чтобы было не скучно ждать ответа.

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Юрий Ильинов
Тирренское море. Фьюмефреддо Бруцио - Fiumefreddo Bruzio. Калабрия. Италия. Включён в список самых красивых деревень Италии. В городке можно посмотреть замок 1201 года (Castello della Valle), который почти полностью был разрушенный войсками Наполеона. Здесь ощущается очень спокойный ритм жизни… На плакате возле мерии написано, что здешний спокойный ритм помогает исцеляться даже при онкозаболеваниях. Мы прогуливались по этому городку и действительно ощущалось спокойное течение жизни. Почувствуйте сами это пространство - море, воздух, горы… и спокойный ритм этого места 🙏❤️ https://www.facebook.com/AntarioArMate/videos/4285418328169518
Юрий Ильинов
Гром и молния 🌩 https://www.facebook.com/100010087895183/videos/pcb.1483246018688314/1483245982021651

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