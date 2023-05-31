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Telegraph: в британских ВВС считают белых мужчин-пилотов "бесполезными"

Telegraph: в британских ВВС считают белых мужчин-пилотов "бесполезными"

Британские военно-воздушные силы (ВВС) в 2021 году для улучшения показатели этнического и гендерного разнообразия призывали не отбирать "бесполезных белых мужчин-пилотов", ссылаясь на имеющееся в ее распоряжении письмо, сообщает газета Telegraph.

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