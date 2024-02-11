12-летний школьник построил копию смертельного луча Архимеда – и она работает

Знаменитый разрушитель кораблей вполне мог существовать. Восьмиклассник из канадской провинции Онтарио в 2023 году помог разрешить давние исторические споры, доказав, что так называемый “луч смерти”, разработанный древнегреческим эрудитом Архимедом, действительно мог работать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии