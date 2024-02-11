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Этот таинственный мир

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12-летний школьник построил копию смертельного луча Архимеда – и она работает

12-летний школьник построил копию смертельного луча Архимеда – и она работает

Знаменитый разрушитель кораблей вполне мог существовать. Восьмиклассник из канадской провинции Онтарио в 2023 году помог разрешить давние исторические споры, доказав, что так называемый “луч смерти”, разработанный древнегреческим эрудитом Архимедом, действительно мог работать.

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