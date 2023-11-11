Политика как он...
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Политика как она есть

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Наглядно о том, к чему приведёт бездумная погоня за ростом ВВП путём увеличения реальной денежной массы

Наглядно о том, к чему приведёт бездумная погоня за ростом ВВП путём увеличения реальной денежной массы

Вчера, прогуливаясь по областному центру – Иваново – вот, что я заметил… …об этом я продолжу чуть ниже, а пока напомню, что к значительному наращиванию реальной денежной массы призывает Центробанк экономист Сергей Блинов, о чём я писал в одной из предыдущих статей.

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Комментарии
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Светлана Петрова
всегда есть смысл развивать собственное производство, вон Китай как поднялся, раньше их машины были на худшем уровне, теперь цена  превышает наши, но они и спрашивать умеют, не только раздавать деньги
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21 час.
Житель Империи
Экономисты-популисты приносят только вред обществу.
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6 час.
ТБ
Татьяна Бут
Очень странно, что вы только сейчас увидели пивные в каждом доме, а у нас они уже лет 10 как освоились, но это не значит, стт люди стали больше пить. Пяных не видно.
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3 час.

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