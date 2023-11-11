Наглядно о том, к чему приведёт бездумная погоня за ростом ВВП путём увеличения реальной денежной массы

всегда есть смысл развивать собственное производство, вон Китай как поднялся, раньше их машины были на худшем уровне, теперь цена превышает наши, но они и спрашивать умеют, не только раздавать деньги

ТБ

Татьяна Бут

Очень странно, что вы только сейчас увидели пивные в каждом доме, а у нас они уже лет 10 как освоились, но это не значит, стт люди стали больше пить. Пяных не видно.