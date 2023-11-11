Наглядно о том, к чему приведёт бездумная погоня за ростом ВВП путём увеличения реальной денежной массы

Вчера, прогуливаясь по областному центру – Иваново – вот, что я заметил… …об этом я продолжу чуть ниже, а пока напомню, что к значительному наращиванию реальной денежной массы призывает Центробанк экономист Сергей Блинов, о чём я писал в одной из предыдущих статей.
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