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Келли Айко: «Оклахома» могла бы уехать с 1-3, если бы не смелое решение Марка Дэйгнолта»

«Какой бы ужасной ни была игра в 4-м матче, «Оклахома» могла бы уехать домой с 1-3, если бы не смелое решение Марка Дэйгнолта в начале четвертой четверти.

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