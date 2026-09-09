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Газета.ру

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Кадыров призвал мужчин Чечни не превращать длинные бороды в моду

Кадыров призвал мужчин Чечни не превращать длинные бороды в моду

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе совещания с руководителями силового блока региона призвал мужчин Чечни не превращать ношение длинных бород и укороченных брюк в модную тенденцию.

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