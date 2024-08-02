Губернатор Текслер поздравил Чебаркульский молокозавод с Днем рождения. Фото, видео

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе своего визита в Чебаркуль посетил молокозавод. Глава региона поздравил директора предприятия Дмитрия Гриценко с 59-летием с дня открытия завода, передает корреспондент URA.
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