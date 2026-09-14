На Ямале действует 29 природных пожаров

На Ямале по данным на 14 сентября действует 29 природных пожаров. Как сообщили «Новому Дню» в департаменте гражданской защиты, очаги расположены в Надымском, Пуровском, Красноселькупском и Приуральском районах.
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