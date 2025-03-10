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Атака на Х: Маск рассказал, кто причастен к масштабному сбою в сети

Атака на Х: Маск рассказал, кто причастен к масштабному сбою в сети

Пользователи всего мира жаловались на блокировкуСегодня Илон Маск сделал не совсем политическое сообщение, пишет РГ.

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