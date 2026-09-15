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Новости Тамбова

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Жителю Кирсанова вынесен приговор за использование фальшивых прав

Жителю Кирсанова вынесен приговор за использование фальшивых прав

Перед судом предстал 41-летний житель Кирсанова. Он признан виновным в использовании поддельных водительских прав.

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