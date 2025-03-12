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Царьград

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Учёные решили бороться с главной проблемой Земли, устроив ядерный взрыв

Учёные решили бороться с главной проблемой Земли, устроив ядерный взрыв

В 1620 раз мощнее "Царь-бомбы" планируют провести удар по морскому дну в районе плато Кергелен в Южном океанеБороться с глобальным потеплением решили в мире необычным способом.

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