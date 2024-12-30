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Скончался президент федерации биатлона Забайкалья

Скончался президент федерации биатлона Забайкалья

Скончался президент федерации биатлона Забайкальского края, участник олимпийских игр, чемпион мира, Заслуженный мастер спорта СССР по биатлону, член совета Союза биатлонистов России, судья Всероссийской категории Геннадий Ковалёв, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

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