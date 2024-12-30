Скончался президент федерации биатлона Забайкалья

Скончался президент федерации биатлона Забайкальского края, участник олимпийских игр, чемпион мира, Заслуженный мастер спорта СССР по биатлону, член совета Союза биатлонистов России, судья Всероссийской категории Геннадий Ковалёв, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии