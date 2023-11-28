Климатическая зима на этой неделе вступила в свои права, что вполне прочувствовало на себе украинское население.
Растерянность и страх перед грядущим: готово ли украинское общество к долгой зиме?
Комментарии
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КК
Коля Колянов
Ну что свидомые рагули, кутайте яйца чтобы не отмерзли, а то нечем будет решать демографию. 😂🤣
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3 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
русская зима и дед мороз решил посетить бывшую страну украину !
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1 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
А когда эту так называемую Украину лишат электроэнергии полностью, в чем дело, ракет не хватает или бомбы не той системы? Веселее надо бомбить, а не бубнить про гуманизм.Гуманизм для укрофашистов, оборачивается гибелью наших воинов-героев.Завязывать надо с этим гуманизмом и война закончится.
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1 час.
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