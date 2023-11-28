Растерянность и страх перед грядущим: готово ли украинское общество к долгой зиме?

Ну что свидомые рагули, кутайте яйца чтобы не отмерзли, а то нечем будет решать демографию. 😂🤣

ЛК

Любовь Кузьмина

А когда эту так называемую Украину лишат электроэнергии полностью, в чем дело, ракет не хватает или бомбы не той системы? Веселее надо бомбить, а не бубнить про гуманизм.Гуманизм для укрофашистов, оборачивается гибелью наших воинов-героев.Завязывать надо с этим гуманизмом и война закончится.