Официально: Xiaomi 18 Pro будет дороже Xiaomi 17 Pro

Но глава Xiaomi полагает, что пользователи сочтут прибавку в стоимости Xiaomi 18 Pro «разумной» Сегодня Xiaomi официально анонсировала дату премьеры новых флагманов Xiaomi 18 Pro и опубликовала официальные изображения смартфона.
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