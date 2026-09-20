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Официально: Xiaomi 18 Pro будет дороже Xiaomi 17 Pro

Официально: Xiaomi 18 Pro будет дороже Xiaomi 17 Pro

Но глава Xiaomi полагает, что пользователи сочтут прибавку в стоимости Xiaomi 18 Pro «разумной» Сегодня Xiaomi официально анонсировала дату премьеры новых флагманов Xiaomi 18 Pro и опубликовала официальные изображения смартфона.

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