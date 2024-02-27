Leiden University: денежное вознаграждение хорошо мотивирует к занятиям спортом

По мнению психолога Дэвида де Бюисонже из Лейденского университета в Нидерландах, эффективнее всего в качестве мотивации к похудению и занятиям спортом работает комбинированная стратегия "кнута и пряника".
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