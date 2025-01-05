Выяснилось, чем Lada Iskra будет принципиально отличаться от Vesta NG

Тольяттинский блогер KhaDm назвал сходства и различия двух семейств. По данным инсайдера, по оснащению Iskra и Vesta NG будут совпадать на 95 процентов: практически все «фишки» флагмана новинке достанутся, ведь электронная архитектура общая.
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