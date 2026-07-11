Обгон, опережение? Да еще и на перекрестке? Так вообще можно?!

Разрешен ли мотоциклисту такой маневр?Отмечайте свой вариант ответа в опросе ниже.Правильный ответ – на следующей странице Правильный ответ: 1Такой маневр мотоциклиста не является обгоном, поскольку не сопровождается выездом на полосу, предназначенную для встречного движения.