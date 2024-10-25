В Нижнем Новгороде с 27 октября по 1 ноября впервые пройдет школа-фестиваль Леонида Лундстрема. Проект творческой мастерской Леонида Лундстрема объединит насыщенную концертную программу, творческие встречи, а также мастер-классы для молодых талантливых музыкантов региона.