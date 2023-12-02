Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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СК возбудил два уголовных дела в отношении экс-министра транспорта Чувашии

СК возбудил два уголовных дела в отношении экс-министра транспорта Чувашии

В отношении бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимира Осипова возбуждены два уголовных дела по факту превышения должностных полномочий из корыстных целей и организации незаконного оборота средств платежей, сообщили в Следственном комитете России.

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Комментарии
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JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
эту воровскую мразь на нары лет на 15 с конфискацией всего имущества и средств не только у всей родни но посмотреть и у подельников
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12 час.

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