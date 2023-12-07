Почему девочка устроила стрельбу в брянской школе? Названа приоритетная версия

Школьница вошла в класс и практически сразу начала стрелять В качестве приоритетной версии стрельбы, устроенной восьмиклассницей в брянской гимназии, рассматривается конфликт с одноклассниками, сообщает ТАСС в своем Telegram-канале.
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