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Почему девочка устроила стрельбу в брянской школе? Названа приоритетная версия

Почему девочка устроила стрельбу в брянской школе? Названа приоритетная версия

Школьница вошла в класс и практически сразу начала стрелять В качестве приоритетной версии стрельбы, устроенной восьмиклассницей в брянской гимназии, рассматривается конфликт с одноклассниками, сообщает ТАСС в своем Telegram-канале.

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