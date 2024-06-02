Михаил Чаплыга: Консерваторы в Британии движутся к историческому поражению

Опрос, проведенный Electoral Calculus и Find Out Now, показал, что лейбористы находятся на пути к получению 476 мест на выборах 4 июля, что является огромным большинством, которое даст лидеру Киру Стармеру возможность провести далеко идущие реформы.
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