Мэр взбодрил челябинцев заявлением о средней зарплате

Мэр Челябинска Алексей Лошкин сообщил о средней зарплате в городе и вызвал бурю эмоций у горожан. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня градоначальник во время отчета перед городской Думой заявил: «По оценке крупных и средних организаций, средняя заработная плата в Челябинске – 85 тысяч рублей.