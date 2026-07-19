Воскресное утро столица Украина встретила в дыму и в пожарах Трудно сказать, был ли удар нынешней ночью по Киеву ответом за вчерашнюю атаку ВСУ на логистические центры Wildberries в Подмосковье и Тамбовской области, или это было продолжением спланированной операции Генштаба РФ по уничтожению ВПК-потенциала противника, но на столицу Украины обрушился огненный смерч.
«Искандеры», «Цирконы», «Герани»: Киев, который ещё вчера ликовал по поводу атак на Wildberries, накрыл огненный смерч
Комментарии
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Александр Конкин
Согласно Википедии площадь Киева 856 км. кв., прилетело ночью 40 и что мы имеем в сухом остатке..? Пик? Этих разрушений даже не видно... А на Мск летело 1896 шт..? Разницу чувствуете? Белоусов, Герасимов вы чем заняты?
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2 м.
Владимир Абрамчук
Александр Конкин
Согласно Википедии площадь Киева 856 км. кв., прилетело ночью 40 и что мы имеем в сухом остатке..? Пик? Этих разрушений даже не видно... А на Мск летело 1896 шт..? Разницу чувствуете? Белоусов, Герасимов вы чем заняты?
Тебе в Киеве взрывной волной нашего Искандера напрочь отбило последние остатки мозга, если ты сравниваешь БПЛА с баллистической ракетой. Сообщениям же вашей пропаганды об отсутствии разрушений никто не верит даже в самом Киеве.
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2 м.
Михаил Гринжук
Надо бы еще напалму подлить чтоб горело получше.Чтоб нищим хохлам не пришлось на лампочки тратиться.
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2 м.
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