В Донецке мужчина избил незнакомца за громкие разговоры под окнами своей квартиры Как сообщается, мужчина отдыхал в своей квартире после ночной смены, но его покой нарушили двое незнакомцев, которые громко беседовали под окнами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии