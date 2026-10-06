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Сеул потребовал от Киева более убедительных извинений

Сеул потребовал от Киева более убедительных извинений

Министр иностранных дел Республики Корея Чо Хен заявил, что Сеул получил недостаточные извинения от Киева за раскрытие конфиденциальной информации о передаче северокорейских пленных.

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