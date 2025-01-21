Депутат: заморозка помощи от США может привести к истерии Зеленского

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с RT прокомментировал временную приостановку на 90 дней всех программ помощи со стороны США другим странам по решению президента Дональда Трампа.
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