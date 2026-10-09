Трамп объявил о назначении нового пресс-секретаря Белого дома

Президент США Дональд Трамп объявил о назначении Кэти Захария на пост пресс-секретаря Белого дома. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social.
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