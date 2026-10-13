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Царьград

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Путин и Трамп разыграли неожиданную партию: Тайный смысл сделки России и США

Путин и Трамп разыграли неожиданную партию: Тайный смысл сделки России и США

Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о поставках дизеля. Сделка вызвала споры о предательстве интересов союзников.

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