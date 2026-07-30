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NG Short — Short-covering rally fizzles as strong production, am

NG Short — Short-covering rally fizzles as strong production, am

NG Short — Short-covering rally fizzles as strong production, am Henry Hub Natural Gas Futures NYMEX:NG1! mnktrd Recent upside is widely attributed to short-covering rather than a structural shift, setting up an ideal pullback short.

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