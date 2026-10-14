«Понятно, дебютный мяч за новую команду и в ворота «Барселоны» - это эмоционально сильное событие, и, сто процентов, этот матч придаст уверенности Лёше, - так оценил вчерашний успех российского полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы экс-игрока московского «Локомотива».
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