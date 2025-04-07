Путин в понедельник примет главу «Аэрофлота» с докладом

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник заслушает доклад главы «Аэрофлота» Сергея Александровского, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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