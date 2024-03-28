Кадры последствий обстрела Пролетарского района Донецка со стороны ВСУ

РЕН ТВ/Александр Мартемьянов В распоряжении "Известий" появились кадры последствий обстрела Пролетарского района Донецка, удар по которому военнослужащие ВСУ и украинские националисты нанесли минувшим вечером.
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