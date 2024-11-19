Когда ждать замерзание рек в Архангельской области?

Наступившее потепление сдвинуло планы по появлению льда на реках Поморья.По данным отдела речных и морских гидрологических прогнозов Северного УГМС, в результате теплой погоды с 12 ноября наблюдается снижение интенсивности ледообразования на реке Мезени.