Hollow Knight: Silksong на 1 апреля получила страницу в Microsoft Store и возрастной рейтинг — фанаты в смятенииСложно переоценить, с каким нетерпением фанаты ждут Hollow Knight: Silksong — сиквел экшен-платформера Hollow Knight от австралийской студии Team Cherry.
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