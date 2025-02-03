«Предстоящие две ночи будут довольно морозными»: синоптик Колесов о погоде в Петербурге

Также ожидаются незначительные осадки Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что атмосферное давление в городе растет, и с завтрашнего дня погоду начнет определять антициклон, который движется с севера.
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