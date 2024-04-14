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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Щитов о Капризове: «Невыход «Миннесоты» в плей‑офф будет сидеть у него занозой. Время неумолимо летит, он станет еще более голоден до побед, очков и голов»

26-летний форвард набрал 93 (44+49) очка в 73 матчах регулярного чемпионата НХЛ. «Миннесота» занимает десятое место в Западной конференции за 2 игры до конца сезона.

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