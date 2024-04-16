Тестирование серверов XDefiant начнётся 19 апреля Известный инсайдер Том Хендер...

Тестирование серверов XDefiant начнётся 19 апреляИзвестный инсайдер Том Хендерсон сообщает, что тестирования серверов XDefiant назначено на 19 апреля 2024 года, день, когда будут проведены открытые для публики тесты для многопользовательской игры.
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