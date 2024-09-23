СКА одержал четвертую победу подряд в КХЛ

Хоккеисты СКА одержали четвертую подряд победу в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). В понедельник, 23 сентября, петербургская команда на домашней арене принимала омский "Авангард", в составе которого после травмы впервые вышел на лед американский форвард Рид Буше.
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