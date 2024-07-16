Для участника захвата заложников в ростовском СИЗО запросили срок

Гособвинение запросило 22 года лишения свободы для единственного выжившего участника захвата заложников в СИЗО № 1 в Ростове-на-Дону Даниила Камнева (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
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