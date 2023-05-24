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Жителям Москвы предложили выбрать цвет новых линий столичного метрополитена

Жителям Москвы предложили выбрать цвет новых линий столичного метрополитена

Москвичи привыкли, что все ветки метро отличаются друг от друга цветом. Для определения цветовой гаммы новых линий метрополитена власти города привлекли самих горожан.

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